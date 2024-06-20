РИА Новости: подозреваемый в убийстве на западе Москвы вышел из комы

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Раненный при задержании подозреваемый в убийстве на западе Москвы вышел из комы, передает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Убийство произошло возле дома на улице Алексея Свиридова 6 июня. Злоумышленник в черной одежде несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся с места происшествия. Тело погибшего обнаружили в районе дома 13 на той же улице.

СК России возбудил дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Подозреваемого в убийстве задержали. При нем было обнаружено оружие, из которого производились выстрелы. Злоумышленник пытался оказать сопротивление и 15 раз выстрелил в полицейских. Он был ранен ответным огнем.

Убитым является Константин Балишанский 1989 года рождения. Погибший работал сисадмином в фирме, которая занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами, а также занимался скейтбордингом.

Приоритетной версией убийства стал личный конфликт между мужчинами на фоне разногласий из-за ревности.

