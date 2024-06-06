СК РФ назвал ревность мотивом убийства мужчины на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Приоритетной версией убийства мужчины на западе Москвы является личный конфликт с подозреваемым на фоне разногласий из-за ревности. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления Следственного комитета РФ.

Ведомство отметило, что в ходе проведения первоначальных следственных действий версия о заказном убийстве не подтвердилась.

Вместе с тем столичная прокуратура сообщила, что контролирует ход и результаты расследования, а также установление всех обстоятельств, в том числе мотива преступления.

Убийство произошло возле дома на улице Алексея Свиридова 6 июня. Злоумышленник в черной одежде несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся с места произошедшего. Тело погибшего обнаружили в районе дома 13 на той же улице. Для поимки стрелка в городе был введен план "Перехват".

СМИ сообщали, что убитым является Константин Балишанский 1989 года рождения. По предварительным данным, погибший работал сисадмином в фирме, которая занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами, а также занимался скейтбордингом.

Погибший жил неподалеку от места убийства. Журналисты отмечали, что предполагаемый преступник произвел три выстрела – первый с небольшого расстояния, следующие два были контрольными – в упор.

По данным телеграм-каналов, убийцей Балишанского, предварительно, является 35-летний Андрей Демин. Раньше он был фотографом в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов. Кроме того, как отметили СМИ, Демина уже задерживали за незаконный оборот наркотиков в 2018 году.

В свою очередь, правоохранительные органы заявили ТАСС, что предполагаемому убийце назначат комплексную судебную экспертизу. Она установит его психическое состояние и наличие психических отклонений.

СК России возбудил дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Подозреваемого в убийстве задержали. При нем было обнаружено оружие, из которого производились выстрелы. Злоумышленник пытался оказать сопротивление и 15 раз выстрелил в полицейских. Он был ранен ответным огнем.