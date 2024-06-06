ТАСС: два выстрела в мужчину на западе Москвы были контрольными

06 июня, 12:17Происшествия
По предварительным данным, преступник вел стрельбу из автоматического оружия одиночными выстрелами. Злоумышленник был в черной маске, сообщили правоохранители.
О происшествии, в результате которого погиб человек, стало известно 6 июня. Тело мужчины обнаружили на улице Алексея Свиридова в районе дома номер 13. В городе введен план "Перехват". На участке улицы Алексея Свиридова от владения 17 до дома 7 временно перекрыли движение.
Как сообщили СМИ в правоохранительных органах, погибшим является 34-летний Константин Балишанский. СК России завел дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
По предварительным данным МВД, убийство может быть заказным – стрелок целенаправленно выстрелил несколько раз в мужчину из огнестрельного оружия и скрылся.
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