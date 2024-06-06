Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следственный комитет завел дело об убийстве и незаконном обороте оружия после стрельбы на западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

Сейчас правоохранители работают на месте происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев.

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Мужчина открыл стрельбу из ружья возле дома на улице Алексея Свиридова. В результате ЧП один человек погиб – его тело обнаружили в районе дома 13. По предварительным данным МВД, убийство может быть заказным – стрелок целенаправленно выстрелил несколько раз в мужчину из огнестрельного оружия и скрылся.

В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что было совершено три выстрела – первый с небольшого расстояния, следующие два были контрольными – в упор, а стрелявший был в черной маске. В городе введен план "Перехват".

На участке улицы Алексея Свиридова от владения 17 до дома 7 временно перекрыли движение.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, погибшим является 34-летний Константин Балишанский. По данным телеграм-каналов, он работал сисадмином в одной из столичных фирм, а также занимался скейтбордингом – стал первым скейтером в команде NikeSB Россия. Погибший жил в пятиэтажке неподалеку от места стрельбы, отмечают источники.