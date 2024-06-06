РИА Новости: убитый на западе Москвы был неконфликтным человеком

Фото: телеграм-канал Baza

Убитый на западе Москвы мужчина не имел конфликтов со знакомыми, его характеризуют как спокойного человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник отмечает, что мужчина не злоупотреблял алкоголем и наркотиками, мотив преступления устанавливается.

По данным РИА Новости, убитый – Константин Балишанский 1989 года рождения. По данным телеграм-каналов, погибший был сисадмином в фирме, которая занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами, а также занимался скейтбордингом. В 2006 году он стал первым скейтером в команде NikeSB РФ. В обществе скейтеров он известен как Костя Свич.

Убийство произошло возле дома на улице Алексея Свиридова: мужчина в черной одежде несколько раз выстрелил в Балишанского. В МВД предварительно заявили, что это было заказное убийство – стрелок целенаправленно выстрелил несколько раз в мужчину из огнестрельного оружия и скрылся. Тело погибшего обнаружили в районе дома 13 на той же улице. В городе был введен план "Перехват".

В телеграм-каналах отмечают, что погибший жил неподалеку от места убийства, а стрелок открыл огонь, когда Балишанский вышел к подъезду: мужчина пытался убежать, но нападавший догнал и добил его выстрелом в голову.

СК России завел дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Подозреваемого в убийстве задержали. Он пытался оказать сопротивление и не меньше 15 раз выстрелил в полицейских, и был ранен ответным огнем.