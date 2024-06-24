Четыре человека погибли при стрельбе в Баку

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Рецидивист открыл огонь из охотничьего ружья в поселке Шувелан в Баку, убив четырех человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

"Он выстрелил из охотничьего ружья <...> и убил трех полицейских и одного гражданского", – говорится в сообщении.

При попытке задержания ранее неоднократно судимый мужчина попытался оказать сопротивление. Его ликвидировали ответным огнем. В связи с произошедшим возбудили уголовное дело.

Ранее один человек погиб в результате стрельбы на территории КПП "Псоу" около российско-абхазской границы. Еще трое человек, включая несовершеннолетнюю девушку, получили ранения. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело.

