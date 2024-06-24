24 июня, 06:25Происшествия
Уголовное дело возбудили после стрельбы на границе Абхазии и России
Фото: телеграм-канал Mash
Прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело по факту убийства на границе с РФ в результате стрельбы. Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики.
"Прокуратурой района возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом и незаконного оборота огнестрельного оружия", – приводит ТАСС слова сотрудника ведомства.
Инцидент произошел вечером 23 июня на территории КПП "Псоу" около российско-абхазской границы. Подозреваемые открыли стрельбу по одной из машин, после чего скрылись с места происшествия.
В результате произошедшего один человек погиб на месте, еще трое – двое мужчин и несовершеннолетняя девушка 2007 года рождения – получили различные ранения. Их доставили в больницу.
Правоохранители установили подозреваемых в стрельбе, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.