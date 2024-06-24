МВД Абхазии установило всех семерых участников перестрелки на границе с РФ

Фото: 123RF/schan

Личности всех семерых участников перестрелки на российско-абхазской границе установлены, пишет RT со ссылкой на МВД Абхазии.

Сотрудники уголовного розыска республики, по информации пресс-службы, уже задержали троих граждан и определили еще одного подозреваемого за пределами страны. Предполагается, что его выдадут Сухуму, добавили в МВД.

Неизвестные открыли стрельбу по одной из машин на территории КПП "Псоу" возле границы РФ и Абхазии, а затем скрылись с места преступления. В результате погиб 1 человек, а еще трое были ранены. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

