24 июня, 13:04Происшествия
МВД Абхазии установило всех семерых участников перестрелки на границе с РФ
Фото: 123RF/schan
Личности всех семерых участников перестрелки на российско-абхазской границе установлены, пишет RT со ссылкой на МВД Абхазии.
Сотрудники уголовного розыска республики, по информации пресс-службы, уже задержали троих граждан и определили еще одного подозреваемого за пределами страны. Предполагается, что его выдадут Сухуму, добавили в МВД.
Неизвестные открыли стрельбу по одной из машин на территории КПП "Псоу" возле границы РФ и Абхазии, а затем скрылись с места преступления. В результате погиб 1 человек, а еще трое были ранены. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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