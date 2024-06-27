Суд арестовал троих подозреваемых в перестрелке на границе РФ и Абхазии

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Суд арестовал на два месяца троих подозреваемых в перестрелке на российско-абхазской границе. Об этом РИА Новости рассказали в прокуратуре Гагрского района республики.

Остальным четверым подозреваемым меру пресечения изберут 28 июня, указали в ведомстве.

Вечером 23 июня на территории КПП "Псоу" около границы России и Абхазии преступники начали стрелять по машине, а затем скрылись. В результате нападения один человек погиб, еще трое получили ранения. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

