Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 16:45

Происшествия

Суд арестовал троих подозреваемых в перестрелке на границе РФ и Абхазии

Фото: телеграм-канал Readovka

Суд арестовал на два месяца троих подозреваемых в перестрелке на российско-абхазской границе. Об этом РИА Новости рассказали в прокуратуре Гагрского района республики.

Остальным четверым подозреваемым меру пресечения изберут 28 июня, указали в ведомстве.

Вечером 23 июня на территории КПП "Псоу" около границы России и Абхазии преступники начали стрелять по машине, а затем скрылись. В результате нападения один человек погиб, еще трое получили ранения. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу из окна квартиры на севере Москвы

Читайте также


судыпроисшествия
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика