Неизвестный открыл стрельбу в Ростовской области

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Неизвестный открыл стрельбу на улице в Батайске Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

О похожих на выстрелы звуках правоохранителям сообщили очевидцы. Происшествие случилось на улице Воровского.

"Полицейские выяснили, что неизвестный произвел выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом", – сказал представитель управления.

Правоохранители устанавливают личность подозреваемого.

В свою очередь, глава городской администрации Роман Волошин назвал произошедшее бытовым хулиганством. Он призвал жителей не поддаваться "провокациям и домыслам", добавив, что держит ситуацию на контроле.

Накануне стрельба произошла в Дагестане. Террористы напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале в воскресенье, 23 июня. Боевики открыли огонь по зданиям и местным жителям, обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.

Жертвами нападений стали 20 человек. Среди погибших – 15 правоохранителей, православный священник и гражданские лица. В результате проведения контртеррористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков.

