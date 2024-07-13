Полиция начала проверку после конфликта со стрельбой в Санкт-Петербурге

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Полицейские начали проверку после конфликта со стрельбой в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел у дома 71 по Комендантскому проспекту. Полицейские не смогли обнаружить участников стрельбы на месте происшествия, при этом соответствующих сообщений из больниц также не поступало, добавили в МВД.

"Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию предполагаемых участников конфликта", – подчеркнули там.

Позже в отдел МВД поступили трое мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения. Теперь мужчин проверяют на причастность к конфликту.

Ранее МВД организовало проверку после конфликта в тире в подмосковном Раменском. Уточнялось, что посетитель промахнулся во время стрельбы, из-за чего он разозлился и направил оружие на сотрудника. Нарушителем оказался житель Жуковского 1989 года рождения.

