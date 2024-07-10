Daily Mail: жену и детей комментатора BBC Ханта убили из арбалета в Англии

Фото: depositphotos/Stringer_Image

Жену и двух дочерей спортивного комментатора телеканала BBC Five Live Джона Ханта убили из арбалета на востоке Англии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Буши в графстве Хартфордшир. Когда Хант вернулся домой после работы, то обнаружил тела супруги и двоих дочерей. В правоохранительных органах рассказали, что жертвы изначально были связаны, а уже после этого застрелены.

Подозреваемым в совершении преступления является 26-летний Кайл Клиффорд из Энфилда, который был бывшим возлюбленным одной из убитых дочерей комментатора.

Источник в правоохранительных органах предупредил, что злоумышленник может быть вооружен и опасен, поэтому местных жителей попросили не приближаться к нему и сразу же позвонить в полицию.

Ранее в Москве был задержан мужчина, убивший человека катаной. По версии полиции, убийство произошло на почве ревности. Мужчина, не смирившийся с разводом, убил возлюбленного своей бывшей жены. Подозреваемый уже дал признательные показания.

