В Москве задержана женщина по подозрению в заказном убийстве мужа

В Москве правоохранители задержали женщину, которую подозревают в подготовке к убийству супруга, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Против нее было возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к убийству по найму".

По данным правоохранителей, 25 декабря 2024 года женщина обратилась в частное детективное агентство, попросив собрать данные о ее муже из открытых источников. После этого во время личной беседы заказчица пояснила агенту, что находится в процессе развода и занимается поиском человека, который за денежное вознаграждение смог бы устранить ее супруга.

В СК подчеркнули, что позже сотрудник агентства обратился в полицию. Действуя в рамках расследования, детектив принял участие в "оперативном эксперименте" и встретился с подозреваемой. Она предложила ему убить ее супруга и пообещала, что заплатит за это 5 миллионов рублей. Женщина предполагала, что убийство можно было бы совершить с помощью ядовитого вещества.

Следствие уточнило, что всего агент общался с фигуранткой несколько раз по телефону и в ходе личных встреч. Он передавал ей ложную информацию о процессе подготовки к преступлению, утверждая, что занимается приготовлением ядовитого вещества. За это время подозреваемая перевела на его банковскую карту 1 миллион рублей в качестве аванса.

Агент сообщил заказчице, что якобы совершил преступление 10 февраля 2025 года. Тогда же она передала ему оставшуюся часть вознаграждения. Тем не менее заказное убийство удалось предотвратить. К настоящему моменту женщина задержана, сотрудники СК проводят с ней все необходимые следственные действия.

Ранее суд арестовал 45-летнего жителя Орехова-Зуева, который обвиняется в убийстве друга во время семейного отдыха на территории спортивной базы в Подмосковье. По версии следствия, вечером 2 февраля в одном из арендованных домов между мужчинами из двух семей произошла потасовка. В этот момент фигурант нанес четыре колото-резаных ранения приятелю, от которых последний скончался на месте происшествия. Также мужчина травмировал его пасынка.