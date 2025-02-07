Суд арестовал обвиняемого в убийстве друга во время семейного отдыха в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Суд арестовал до 3 апреля 45-летнего жителя Орехова-Зуева, который обвиняется в убийстве друга во время семейного отдыха на территории спортивной базы в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

По версии следствия, вечером 2 февраля в одном из арендованных домов между мужчинами из двух семей произошла потасовка. В этот момент 45-летний мужчина нанес четыре колото-резаных ранения приятелю, от которых последний скончался на месте происшествия. Также мужчина травмировал его пасынка.

Приехавшие на место случившегося сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. В рамках расследования дела следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, а также назначили ряд судебных экспертиз, в том числе биологическую, молекулярно-генетическую по вещам обвиняемого.

Ранее житель Калужской области убил трех сотрудников лесничества и поджег служебный автомобиль. Инцидент произошел на фоне того, что специалисты ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" выявили незаконную вырубку деревьев.

По словам губернатора области Владислава Шапши, сотрудники лесничества попытались задержать злоумышленника на месте, однако тот оказал сопротивление и захватил двух заложников, которые позже были освобождены правоохранителями.

По факту случившегося были возбуждены четыре уголовных дела. Расследование будет вестись по статьям "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия".

