Житель Калужской области убил сотрудников лесничества и поджег автомобиль

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Калужской области"

Житель Калужской области убил трех сотрудников лесничества и поджог служебный автомобиль, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в телеграм-канале.

По предварительной информации, 29 января в полицию поступило сообщение о возгорании на дороге около деревни Усохи автомобиля "ГАЗель". Во время тушения пожара были обнаружены три тела с признаками насильственной смерти.

Предварительно установлено, что накануне сотрудники ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" выявили незаконную вырубку деревьев. Для установления обстоятельств они на служебном автомобиле выехали в деревню Усохи, где на них было совершено нападение, пояснили в прокуратуре.

Губернатор области Владислав Шапша рассказал, что сотрудники лесничества попытались задержать злоумышленника на месте, однако тот оказал сопротивление и захватил двух заложников. В результате три человека погибли. Заложники были освобождены благодаря действиям правоохранителей. Они осмотрены врачами, угрозы их здоровью нет. Ранее судимый местный житель совершил самоубийство на месте, указал Шапша.

По факту смерти четырех человек СУ СК России по Калужской области возбудило уголовное дело. Следователи проводят осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства и устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Лосино-Петровском городском округе Подмосковья мужчина задушил сестру, которая мешала ему спать. По словам злоумышленника, женщина плохо себя чувствовала, не могла уснуть и тем самым мешала ему, что привело к ссоре и убийству. Для создания алиби он вызвал медиков только через несколько дней после совершения преступления.