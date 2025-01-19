Тело женщины обнаружено в припаркованном автомобиле на Кутузовском проспекте

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено в автомобиле, припаркованном во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Следователи установили, что телесные повреждения ей нанес мужчина 1994 года рождения. Правоохранители уже задержали подозреваемого. По предварительным данным, он совершил преступление после совместного распития спиртных напитков.

Координацией работы правоохранителей занимается Дорогомиловская межрайонная прокуратура, отметили в ведомстве. Ее сотрудники также контролируют привлечение задержанного к уголовной ответственности.

Ранее полицейские задержали мужчину, который задушил мешавшую ему спать сестру. Инцидент произошел в поселке Свердловском Лосино-Петровского городского округа.

Злоумышленник рассказал, что женщина испытывала недомогание, не могла уснуть и тем самым мешала ему, что привело к ссоре и убийству. Чтобы создать алиби, он вызвал медиков только через несколько дней после инцидента.