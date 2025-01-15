Задержан обвиняемый в убийстве четырех девушек в Подмосковье более 20 лет назад

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В Московской области раскрыта серия убийств девушек, которые произошли в 2002 году, и задержан 50-летний житель Новосибирской области. Об этом сообщает ГСУ СК России по Подмосковью на сайте.

В ходе расследования выяснилось, что в 2002 году, когда обвиняемый находился в Подмосковье на учебе, он совершил несколько убийств с изнасилованиями. Он нападал на девушек в темное время суток, обездвиживал, насиловал, а после убивал.

"Одной из его жертв стала абитуриентка московского колледжа, убийство которой он совершил в лесопарке в городе Подольске. Второе и третье нападения произошли в один день в Пушкине в центральном городском парке", – пояснили в пресс-службе ведомства.

Четвертой жертвой стала студентка Московского государственного института культуры из Республики Перу. После ее убийства мужчина вернулся в Новосибирскую область.

Только в 2024 году следователи установили серийность в четырех случаях и провели экспертизу по имеющимся доказательствам, в ходе которой были установлены биологические образцы обвиняемого.

В связи с этим расследование возобновили. В ходе допроса ранее судимый мужчина признался в совершении убийств и предоставил детальную информацию об этих преступлениях. В данный момент проводится проверка его причастности к совершению аналогичных преступлений.

Ранее в поселке Свердловском Подмосковья мужчина задушил сестру, которая испытывала недомогание и мешала ему спать. Чтобы создать алиби, он вызвал медиков только через несколько дней после инцидента. После ареста мужчина признался в содеянном, а правоохранители возбудили уголовное дело. В ближайшее время суд примет решение о мере пресечения для него.