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Четыре уголовных дела заведено после убийства лесничих в Калужской области. Об этом сообщает СУ СК по региону в телеграм-канале.

По данным ведомства, дела заведены по статьям "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия".

Следствие уточнило, что все материалы объединили в одно производство, которое ведет отдел по расследованию особо важных дел управления СК РФ по региону.

Около деревни Усохи Калужской области 29 января житель региона убил трех сотрудников лесничества и поджог служебный автомобиль. Инцидент произошел на фоне того, что специалисты ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" выявили незаконную вырубку деревьев.

По словам губернатор области Владислава Шапши, сотрудники лесничества попытались задержать злоумышленника на месте, однако тот оказал сопротивление и захватил двух заложников, которые позже были освобождены правоохранителями. В свою очередь, убийца лесничих совершил самоубийство. Между тем СК заявил, что мужчине, застрелившему троих лесничих, посмертно проведут психиатрическую экспертизу.