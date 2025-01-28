Мужчина поджег дом с бывшей женой и детьми в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "Следком38"

Мужчина поджег дом, внутри которого находились его бывшая жена и четверо детей. Инцидент произошел в поселке Балаганск Иркутской области, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Следователи установили, что между бывшими супругами произошел конфликт. В пылу ссоры мужчина взял канистру с бензином и вылил содержимое на пол в зале дома, после чего поджег и скрылся. Женщине и детям удалось самостоятельно выйти из горящего дома и вызвать экстренные службы.

Возраст детей, жизнь которых мужчина подверг опасности, варьируется от 1,5 года до 7 лет, их матери – 36 лет, уточнили представители прокуратуры Иркутской области. По данным ведомства, покинуть дом после возгорания они смогли не сразу, поскольку входная дверь была заблокирована предметом с уличной стороны. Они оказались вынуждены спасаться через окно.

В результате произошедшего все пятеро были госпитализированы. Врачи диагностировали у пострадавших ожоги и легкое отравление угарным газом.

Правоохранители установили личность 59-летнего мужчины и задержали его. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более малолетних лиц".

Ранее житель Алтая, находясь в состоянии опьянения, поджег участок своей матери после того, как она запретила ему ехать за спиртным. Выяснилось, что 66-летняя женщина не хотела, чтобы ее сын садился за руль в нетрезвом состоянии. После отказа дать ему ключи от транспортного средства мужчина разозлился, вышел во двор и поджег два рулона сена.

