Мужчина устроил взрыв в пункте выдачи Wildberries в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "#кобзевнасвязи"

Неизвестный мужчина устроил взрыв в пункте выдачи Wildberries в Черемхове Иркутской области. О происшествии рассказал губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

По его словам, злоумышленник занес в пункт выдачи неопознанный предмет и поджег его. В результате в здании произошел взрыв и пожар на площади в 4 квадратных метра.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Угроза для жильцов дома, в котором располагается пункт, также отсутствует.

Кобзев пригрозил большими последствиями устроившему взрыв мужчине. В данный момент правоохранительные органы ищут нарушителя.

Ранее взрыв газа произошел в квартире пятиэтажного дома на улице Луначарского в Петрозаводске. После случившегося обрушилась одна из межкомнатных стен.

При взрыве пострадали четверо человек, среди них – молодой человек с ожогами и женщина с множественными порезами стеклом. Еще двоих человек спасатели достали из-под завалов. Всех пострадавших оперативно доставили в больницу.