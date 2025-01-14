Два человека погибли при взрыве на карьере в Томской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека погибли в результате взрыва на карьере в Томской области, передает ТАСС со ссылкой на региональный Центр медицины катастроф.

"В результате взрыва в Томском районе Томской области пострадали три человека. Двое из них погибли до прибытия бригады скорой медицинской помощи", – сказал собеседник агентства.

Пострадавшего 29-летнего мужчину доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Летом 2024 года два человека пострадали на руднике "Уралкалия" СКРУ-3 в городе Соликамске из-за вспышки газа. Персонал был выведен на поверхность. Производственные объекты "Уралкалия" продолжали работу в обычном режиме.

До этого три человека погибли после плановых взрывных работ на шахте "Северопесчанская" в Свердловской области. Предполагалось, что причиной стало нарушение правил безопасности.