Уголовное дело возбуждено в Подмосковье после взрыва петарды в руках подростка

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Возбуждено уголовное дело после взрыва петарды в руках подростка в подмосковном Волоколамске, пишет пресс-служба управления СКР по региону.

Выяснилось, что 2 января двое подростков купили петарды "Алтай Р-1088" в одном из продуктовых магазинов Волоколамского муниципального округа. Затем один из юношей 2013 года рождения поджег пиротехнику и бросил ее в сторону, но взрыва не случилось.

Когда мальчик взял петарду и попытался повторно поджечь ее, произошел взрыв. В результате у пострадавшего была ампутирована левая кисть, а также появились термические ожоги лица.

Ранее похожий инцидент случился в ТЦ в Нижнем Новгороде. 13-летний мальчик поджег петарду прямо на фуд-корте, однако она взорвалась у него в руке. Врачи смогли сохранить подростку часть пальцев.

