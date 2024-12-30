В России хотят запретить продажу пиротехники несовершеннолетним через маркетплейсы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

МЧС России и другие ведомства предлагают запретить продажу пиротехники несовершеннолетним на маркетплейсах и в отделениях "Почты России". Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС.

"Специальные условия дистанционной продажи прорабатываются с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и бизнес-сообществом", – заявили в МЧС.

Там дополнили, что инициатива планирует ввести запрет или ограничение на онлайн-продажу и выдачу пиротехники лицам, не достигшим 16 лет, маркетплейсами, "Почтой России" и курьерами.

Между тем москвичей и гостей города призвали не запускать салюты и не использовать петарды во время празднования Нового года на фоне частых случаев провокаций.

Эксперты напомнили, что нельзя использовать пиротехнику на балконах, рядом с жилыми домами, елями и в помещениях. Горожан предупреждают, что это может спровоцировать возгорание. Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции напомнил о ситуациях, когда залпы попадали в окна, машины и мусорные контейнеры.