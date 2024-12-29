Травмированному взрывом петарды подростку провели операцию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подростку, пострадавшему от взорвавшейся петарды в торговом центре Нижнего Новгорода, провели операцию, о чем сообщил региональный Минздрав.

"Медикам удалось частично сохранить ему пальцы левой руки", – цитирует ведомство ТАСС.

Инцидент произошел 29 декабря на фуд-корте в торговом центре, расположенном на улице Бетанкура. Правоохранители утверждают, что 13-летний мальчик сам поджег петарду, после чего она взорвалась в его руке.

Между тем москвичей и гостей города призвали не запускать салюты и не использовать петарды во время празднования Нового года на фоне частых случаев провокаций.

Эксперты напомнили, что нельзя использовать пиротехнику на балконах, рядом с жилыми домами, елями и в помещениях. Горожан предупреждают, что это может спровоцировать возгорание. Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции напомнил о ситуациях, когда залпы попадали в окна, машины и мусорные контейнеры.