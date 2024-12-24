Еще одна тульская пенсионерка задержана за использование пиротехники в банке

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68-летняя жительница Тульской области задержана в городе Кимовск за использование пиротехники в одном из отделений банка, которое находится на улице Крылова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Пенсионерка, по данным ведомства, призналась, что совершить подобное преступление она решила по указанию мошенников, которые связались с ней в одном из популярных мессенджеров. Злоумышленники убедили женщину принять участие в "спецоперации" по задержанию "нечистых" на руку работников финансового учреждения, указав, что именно из-за них она осталась без средств.

В результате подрыва пиротехники ни сотрудники, ни посетители банка не пострадали. Сейчас правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В региональном МВД попросили сообщать полицейским о случаях, когда мошенники убеждают совершать поджог или иную диверсию.

"Злоумышленники становятся все более изощренными! Они пытаются вас обмануть и похитить ваши сбережения, а также убеждают совершить противоправные деяния! Неверно принятое решение может стоить вам свободы!" – предупредили в ведомстве.

Ранее представители столичной прокуратуры заявили, что правоохранители никогда не склоняют граждан к содействию в борьбе с преступностью противозаконными способами, ведя переговоры по телефону. В ведомстве напомнили, что неизвестные склонили некоторых россиян к преступлениям в кредитно-финансовых организациях под различными предлогами, включая возврат похищенных средств, погашение кредитов, оказание помощи в поимке злоумышленников.

