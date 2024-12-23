Прокуратура столицы предупредила, что правоохранители не ведут переговоры по телефону

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Правоохранители никогда не склоняют граждан к содействию в борьбе с преступностью противозаконными способами, ведя переговоры по телефону. Об этом предупредили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Любые телефонные звонки такого рода являются противоправными и направлены на вовлечение граждан в совершение преступлений", – предупредили сотрудники ведомства.

Там напомнили, что неизвестные склонили некоторых россиян к преступлениям в кредитно-финансовых организациях под различными предлогами, включая возврат похищенных средств, погашение кредитов, оказание помощи в поимке злоумышленников.

За умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества гражданам может грозить уголовная ответственность, включая наказание вплоть до лишения свободы.

Ранее мошенники стали создавать фиктивные аккаунты, маскируясь под известные бренды, чтобы предлагать людям принять участие в розыгрыше призов.

Преступники связываются с жертвами, сообщают им о выигрыше и стараются получить у них конфиденциальные данные, включая сведения о банковских картах.

