Володин анонсировал закон о защите россиян от "благотворительных" мошенников

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос среди подписчиков своего телеграм-канала на тему, поддерживают ли они принятие законопроекта, защищающего граждан от мошенников, действующих в интернете под видом благотворительных организаций.

По его словам, этот документ планируется рассмотреть в начале 2025 года. Гражданам Володин предлагает три варианта ответов на вопрос, поддерживают ли они законопроект: "да", "нет" и "все равно".

В настоящий момент голоса оставили уже более 36 тысяч человек: 96% из них поддерживают принятие законопроекта, 1% – не поддерживают, 3% заявили, что им все равно.

В последнее время мошенники стали чаще похищать деньги россиян через призыв обновить банковское приложение. Так, за первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в шесть раз.

Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками финансовой организации и предлагают установить "правильную версию" банковского приложения.

