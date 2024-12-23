Мошенники стали подделывать справочные сайты для кражи аккаунтов "Госуслуг"

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Мошенники начали подделывать справочные сайты и публиковать на них фейковые номера служб поддержки портала "Госуслуги". Через них злоумышленники похищают доступ к аккаунтам, пишет РИА Новости со ссылкой на сервис разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

По словам специалистов, мошенники создают поддельные справочные сайты с фальшивыми телефонными номерами, а после с помощью поискового продвижения добиваются их появления в топе поисковых систем.

Кроме того, злоумышленники рассылают СМС-сообщения о якобы неудачной попытке входа или даже взломе аккаунта, в котором указывают поддельный номер службы поддержки. Такие схемы с использованием фейковых номеров опасны тем, что операторы мошеннических call-центров общаются с теми, кто верит, что обратился в службу поддержки портала.

"Пока от массового применения таких схем нас отделяют относительно высокая сложность организации масштабных СМС-рассылок, а также трудоемкость и длительность поискового продвижения поддельных сайтов", – сказал эксперт Ашот Оганесян.

Как он напомнил, пользователям перед звонком необходимо сверить телефон с тем, который указан на портале "Госуслуги", и в дальнейшем пользоваться только им.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества через приложения для посылок. Злоумышленники создают сайты несуществующих магазинов с товарами по довольно низким ценам с оплатой после получения.

Людям предлагается сделать заказ, для подтверждения которого необходимо только указать ФИО, адрес и телефон. Чтобы отследить заказ, пользователям предлагают скачать фейковые мобильное приложение-трекер, который на самом деле является банковским трояном Mamont.