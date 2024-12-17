МВД РФ: мошенники используют фейковые приложения-трекеры для отслеживания посылок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

МВД России предупредило граждан о новом способе мошенничества при помощи фейковых приложений-трекеров для отслеживания посылок. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Сначала злоумышленники создают сайты несуществующих магазинов с товарами по довольно низким ценам. Людям предлагается сделать заказ, для подтверждения которого необходимо только указать ФИО, адрес и телефон. Оплатить же покупку можно уже после получения.

Далее жертве приходит сообщение о том, что оформленный заказ уже отправлен, и чтобы отследить, его предлагается скачать фейковые мобильное приложение-трекер, который на самом деле является банковским трояном Mamont, получающим доступ к данным, хранящимся на смартфоне, включая контакты, фотографии, электронную почту, криптографические ключи и электронные подписи.

Ранее сотрудники МВД России предупредили, что мошенники вновь начали использовать старый шаблон фишинга для получения доступа к аккаунтам пользователей мессенджера Telegram. Злоумышленники предлагают потенциальным жертвам подписаться на якобы официальный сайт и телеграм-канал маркетплейса Wildberries, который предназначен для предпринимателей. Они пытаются убедить пользователя ввести на странице свой номер телефона, что позволяет им получить доступ к его аккаунту.

Помимо аккаунтов в социальных сетях, мошенники могут использовать номер СНИЛС. С его помощью они оформляют микрозаймы. Кроме того, номер документа значительно упрощает для злоумышленников процесс восстановления или взлома учетной записи на портале "Госуслуги".