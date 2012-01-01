Эксперт Иёшин назвал самые популярные схемы обмана россиян под Новый год

В преддверии Нового года в интернете активизировались мошенники. Вместе с экспертом разбираемся в самых популярных способах обмана и выясняем, как защитить себя и близких.
Магазины-обманки
Перед Новым годом мошенники создают сайты с приятными скидками на популярные товары. Как рассказал Москве 24 системный администратор и IT-блогер Алексей Иёшин, когда жертва заходит и оформляет заказ, ей предлагается внести предоплату. Однако в итоге товар никому не отправляется.
По словам эксперта, подобную схему используют, например, для продажи билетов на представления. При этом мошенники создают фишинговый сайт, который почти не отличить от оригинала.
"К вам даже может приехать менеджер с якобы билетами, но в итоге они будут просто красочными распечатанными листками бумаги", – объяснил он.
Визуально поддельные сайты можно определить по "подвалу" – нижней части. Они часто делаются на скорую руку и на бесплатных сервисах. Из-за этого внизу остается название самого конструктора сайтов, чего не должно быть на официальных порталах.
Кроме того, эксперт посоветовал проверить через сервис Руцентр, когда была создана интернет-страница. Если порталу меньше года, скорее всего, это подделка.
Бесплатный сыр в мышеловке?
Нередко мошенники публикуют фейковые акции и розыгрыши призов в социальных сетях: злоумышленники могут объявить жертву "победителем" и предложить оплатить доставку товара за символические 10 или 100 рублей, чтобы якобы правильно сформировался заказ.
"Также они могут просто попросить заполнить безобидную форму с номером телефона и паспортными данными, а потом использовать в своих целях, – скажем, для выпуска дубля сим-карты. В итоге же они подберутся к банковским счетам жертвы", – добавил эксперт.
Продолжать общение с "организаторами" розыгрыша не стоит, если от них звучат постоянные отказы в визите в офис компании с массой аргументов.
Помощь нуждающимся
В преддверии праздников многие компании организуют благотворительные акции для тех, кому необходима поддержка. Этим пользуются и мошенники, проводя фейковые сборы пожертвований на помощь и подарки детям и нуждающимся.
Злоумышленники зачастую могут использовать данные реальных людей и берут их фото из групп в соцсетях, но при этом меняют банковские реквизиты.
Иногда мошенники пишут в группы или напрямую блогерам и просят помочь финансово, ссылаясь на сложное положение.
"Одна из моих подписчиц из моего же города написала в личные сообщения жалостливый текст, что живет одна, сломала ногу и ей не хватает денег на еду и лекарства. Она попросила перевести ей некоторую сумму. На мое предложение купить лекарства и продукты и привезти домой ответила отказом, объясняя тем, что есть кому приобрести, но нет денег", – поделился блогер.
В этом случае он рекомендовал поискать информацию о нуждающемся человеке в Сети и сверить реквизиты из разных источников. Только после полного совпадения можно переводить пожертвования.
Если же о помощи просят приюты для бездомных животных, лучше связаться с ними напрямую и предложить адресную поддержку.
Праздник в каждый дом
Нередко мошенники пользуются спросом россиян на новогодние развлечения: в интернете появляются сайты, которые предлагают места для празднования в семейном или дружеском кругу. Но чтобы узнать все подробности, пользователю предлагают оставить свой телефон в форме обратной связи.
Чтобы не угодить в ловушку злоумышленников, специалист порекомендовал лично приехать в офис компании, которая предоставляет услугу, и уже на месте оплатить мероприятия.
Плата за работу
В период новогодних праздников в Сети можно найти много фейковых предложений о работе с обещанием высокой оплаты. К примеру, мошенники предлагают вакансии аниматора или официанта на выезде, так как "своих сотрудников не хватает", а затем просят оформить необходимые бумаги.
По словам эксперта, насторожить должно и давление со стороны заказчика. Если работодатель призывает оформить документы в короткий срок – это тревожный знак.
Кроме того, Иёшин рекомендовал посетить офис компании. Если на месте будут костюмы для мероприятий, документы, благодарственные письма, – вероятно, организация настоящая. Однако если офис обезличен и, кроме нанимателя, там никого нет, – это повод задуматься, заключил специалист.