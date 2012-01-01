Эксперт Иёшин назвал самые популярные схемы обмана россиян под Новый год

В преддверии Нового года в интернете активизировались мошенники. Вместе с экспертом разбираемся в самых популярных способах обмана и выясняем, как защитить себя и близких.

Магазины-обманки

Перед Новым годом мошенники создают сайты с приятными скидками на популярные товары. Как рассказал Москве 24 системный администратор и IT-блогер Алексей Иёшин, когда жертва заходит и оформляет заказ, ей предлагается внести предоплату. Однако в итоге товар никому не отправляется.



(система управления сайтом. – Прим. ред.) с функционалом интернет-магазина, к ней на тот же документ прикручивается и оплата. А при подаче заявления в полицию находится тот, кто этот паспорт потерял. И он ни сном ни духом про интернет-магазин и заказы.

Алексей Иёшин системный администратор и IT-блогер На краденый паспорт аферисты регистрируют домен и хостинг. Устанавливается бесплатная CMSс функционалом интернет-магазина, к ней на тот же документ прикручивается и оплата. А при подаче заявления в полицию находится тот, кто этот паспорт потерял. И он ни сном ни духом про интернет-магазин и заказы.

По словам эксперта, подобную схему используют, например, для продажи билетов на представления. При этом мошенники создают фишинговый сайт, который почти не отличить от оригинала.

"К вам даже может приехать менеджер с якобы билетами, но в итоге они будут просто красочными распечатанными листками бумаги", – объяснил он.

Визуально поддельные сайты можно определить по "подвалу" – нижней части. Они часто делаются на скорую руку и на бесплатных сервисах. Из-за этого внизу остается название самого конструктора сайтов, чего не должно быть на официальных порталах.

Кроме того, эксперт посоветовал проверить через сервис Руцентр, когда была создана интернет-страница. Если порталу меньше года, скорее всего, это подделка.

Бесплатный сыр в мышеловке?

Нередко мошенники публикуют фейковые акции и розыгрыши призов в социальных сетях: злоумышленники могут объявить жертву "победителем" и предложить оплатить доставку товара за символические 10 или 100 рублей, чтобы якобы правильно сформировался заказ.



(три цифры на обороте. – Прим. ред.) , после чего авторы аферы получают полный доступ к счетам.

Алексей Иёшин системный администратор и IT-блогер Предоставляется ссылка для оплаты, где жертва вводит номер карты и секретный CVV код, после чего авторы аферы получают полный доступ к счетам.

"Также они могут просто попросить заполнить безобидную форму с номером телефона и паспортными данными, а потом использовать в своих целях, – скажем, для выпуска дубля сим-карты. В итоге же они подберутся к банковским счетам жертвы", – добавил эксперт.

Продолжать общение с "организаторами" розыгрыша не стоит, если от них звучат постоянные отказы в визите в офис компании с массой аргументов.

Помощь нуждающимся

В преддверии праздников многие компании организуют благотворительные акции для тех, кому необходима поддержка. Этим пользуются и мошенники, проводя фейковые сборы пожертвований на помощь и подарки детям и нуждающимся.

Злоумышленники зачастую могут использовать данные реальных людей и берут их фото из групп в соцсетях, но при этом меняют банковские реквизиты.





Алексей Иёшин системный администратор и IT-блогер Либо создается полностью фейковая группа или чат для сбора средств детям, пострадавшим от ЧС или малоимущим семьям. Отследить, куда пошли средства, уже будет невозможно.

Иногда мошенники пишут в группы или напрямую блогерам и просят помочь финансово, ссылаясь на сложное положение.

"Одна из моих подписчиц из моего же города написала в личные сообщения жалостливый текст, что живет одна, сломала ногу и ей не хватает денег на еду и лекарства. Она попросила перевести ей некоторую сумму. На мое предложение купить лекарства и продукты и привезти домой ответила отказом, объясняя тем, что есть кому приобрести, но нет денег", – поделился блогер.

В этом случае он рекомендовал поискать информацию о нуждающемся человеке в Сети и сверить реквизиты из разных источников. Только после полного совпадения можно переводить пожертвования.

Если же о помощи просят приюты для бездомных животных, лучше связаться с ними напрямую и предложить адресную поддержку.

Праздник в каждый дом

Нередко мошенники пользуются спросом россиян на новогодние развлечения: в интернете появляются сайты, которые предлагают места для празднования в семейном или дружеском кругу. Но чтобы узнать все подробности, пользователю предлагают оставить свой телефон в форме обратной связи.





Алексей Иёшин системный администратор и IT-блогер При оформлении звонка с вами связываются и предлагают внести предоплату по номеру карты. Иногда к клиенту может приехать менеджер, который покажет фотографии, предложит заполнить договор и перевести часть денег. После их получения он исчезает и не выходит на связь.

Чтобы не угодить в ловушку злоумышленников, специалист порекомендовал лично приехать в офис компании, которая предоставляет услугу, и уже на месте оплатить мероприятия.

Плата за работу

В период новогодних праздников в Сети можно найти много фейковых предложений о работе с обещанием высокой оплаты. К примеру, мошенники предлагают вакансии аниматора или официанта на выезде, так как "своих сотрудников не хватает", а затем просят оформить необходимые бумаги.





Алексей Иёшин системный администратор и IT-блогер Они могут уточнить, есть ли у вас все документы для работы с детьми или продуктами. Как правило, упор делается на санитарную книжку или справки о здоровье. Если чего-то из списка документов будет не хватать, включается старая схема с предоплатой их ускоренного получения. После перевода денег за это ваш "работодатель" исчезает.

По словам эксперта, насторожить должно и давление со стороны заказчика. Если работодатель призывает оформить документы в короткий срок – это тревожный знак.

Кроме того, Иёшин рекомендовал посетить офис компании. Если на месте будут костюмы для мероприятий, документы, благодарственные письма, – вероятно, организация настоящая. Однако если офис обезличен и, кроме нанимателя, там никого нет, – это повод задуматься, заключил специалист.

