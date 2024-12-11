Дептранс предупредил о мошеннических сайтах для пополнения "Тройки" и карты москвича

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Столичный департамент транспорта предупредил в своем телеграм-канале о распространяющейся на интернет-ресурсах транспортного комплекса Москвы информации с поддельными ссылками.

По информации ведомства, такие сайты делают мошенники. Дептранс Москвы попросил граждан не переходить по неизвестным ссылкам для пополнения "Тройки" и карты москвича, чтобы не пострадать от действий аферистов и не потерять деньги.

Кроме того, пассажиров призвали использовать официальные страницы и приложения транспортного комплекса Москвы для пополнения карт, а при переходе на ресурс гражданам порекомендовали проверять корректность написания веб-сайта в адресной строке браузера.

Ранее россиян предупредили о трех схемах предновогоднего мошенничества. Первая может быть связана с созданием фальшивых сайтов магазинов, а также с рассылками от имени крупных торговых сетей и онлайн-платформ.

Вторая схема заключается в мошенничестве с поддельными сайтами для покупки билетов, бронирования и другими популярными у россиян в новогодние праздники сервисами, а третья связана с поддельными сообщениями с заявками на получение льгот и социальных выплат.

Злоумышленники часто регистрируют доменные имена, которые похожи на известные бренды и организации, незадолго до начала активной фазы своей схемы. Рекомендуется проверять реквизиты для перевода денег и оплаты, чтобы не оказаться обманутым, а также не сообщать коды из СМС и push-уведомлений, данные банковских карт и любую другую личную информацию.

