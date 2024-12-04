"Госуслуги" дополнили содержание СМС для входа в целях защиты от мошенников

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Портал "Госуслуги" внес изменение в СМС-сообщение с кодом для входа в аккаунт. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем телеграм-канале.

Как сообщили в ведомстве, теперь в СМС добавили предложение, в котором граждан предупреждают, что код просят только мошенники. Данное изменение нацеленно на то, чтобы уберечь доверчивых людей от схем аферистов.

Ранее депутаты Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков и Антон Ткачев предложили министерству цифрового развития РФ предупреждать россиян через "Госуслуги" о новых схемах мошенничества и методах борьбы с ними.

Депутаты напомнили, что число верифицированных пользователей на "Госуслугах" достигает 110 миллионов человек. По их мнению, такой охват позволит предотвратить хищения средств у граждан, а также снизить количество случаев мошенничества.

