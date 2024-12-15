Юрист Адамс: мошенники могут оформить заем по номеру СНИЛС

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Мошенники могут использовать номер СНИЛС для оформления микрозаймов. Об этом рассказал "Газете.Ru" генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

Он отметил, что если злоумышленники знают номер СНИЛС, то это значительно упрощает процесс восстановления или взлома учетной записи в "Госуслугах". А если у них это получится, то они получат доступ и к другим персональным данным и им уже ничего не мешает воспользоваться ими по своему усмотрению.

Также мошенники могут узнать размер доходов, получив информацию по номеру СНИЛС из пенсионного фонда. На основании этого они могут выбирать подходит им эта жертва для атаки или нет.

Юрист подчеркнул, что сам по себе номер СНИЛС не может лишить человека денег имущества. Но в сочетании с другими персональными данными и в опытных руках мошенников может принести его обладателю немало проблем.

Ранее сообщалось, что мошенники стали создавать виртуальные клоны банковских карт россиян. Наибольшее распространение преступная схема получила в ноябре и декабре 2024 года.