"Известия": мошенники начали использовать новую схему с предновогодними выплатами

Фото: depositphotos/dedivan1923

Аферисты обманывают россиян, уведомляя о положенных якобы предновогодних выплатах. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные компании, которая специализируется на информационной безопасности.

"Раньше ссылки из подобных фейковых сообщений вели на фишинговые страницы, где предлагалось ввести данные своей банковской карты. Теперь же используется более запутанная схема с телеграм-ботами. Пока пользователь ищет подробности о выплатах, ему предлагают подписаться на множество телеграм-каналов", – объясняют специалисты.



Для того чтобы заработать доверие, мошенники в течение года размещали в своих телеграм-каналах информацию о настоящих соцвыплатах. Перед праздниками там стали появляться фейковые новости с подозрительными ссылками. Пользователей после перехода по ним призывают инвестировать крупные суммы, а затем перечислить деньги на карту.

Также россиян предупреждают об угрозе слежки через камеры устройств и скрытые камеры. Эксперт в сфере IT Владимир Дащенко рассказал в беседе с "Радио 1", как рассекретить действия злоумышленников.

Для обнаружения угрозы можно использовать смартфон в качестве оптического детектора. Для этого нужно одновременно включить фонарик и камеру телефона и направить их на места, где могут находиться скрытые устройства. Блики на экране могут означать присутствие скрытого устройства слежения. Кроме того, смартфон может выявлять камеры для съемок в темноте.

Дащенко посоветовал использовать для защиты от действий злоумышленников специальные программы, которые избавляются от вредоносных приложений. Также следует внимательно следить за настройками роутера и за теми устройствами, которые предлагаются в списке доступных по Bluetooth.

К камере устройства с вирусом будет легко получить доступ, предупреждает эксперт. В таком случае злоумышленники смогут наблюдать за своей жертвой. Для того чтобы убедиться в безопасности устройства, можно обратиться к специалисту или установить программы для проверки.

Ранее эксперты предупредили, что мошенники стали использовать голоса коллег и руководства тех, кого пытаются обмануть. Аферисты пользуются тем фактом, что почти о каждом гражданине в России можно что-то найти в Сети, поэтому они могут узнать окружение и образ жертвы, а потом выманивать деньги у ее знакомых.

