Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 13:45

Безопасность
Главная / Новости /

Эксперт Горшков: мошенники начали использовать для обмана запись голоса начальства

Россиянам рассказали о схеме мошенничества с записью голоса начальства

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники начали использовать голоса коллег и руководства тех, кого пытаются обмануть. Об этом РИА Новости заявил зампред правления ВТБ Георгий Горшков.

Собеседник агентства напомнил, что почти о каждом гражданине РФ можно найти информацию в Сети, чем стараются пользоваться аферисты. По словам Горшкова, злоумышленники хорошо знают окружение и образ жертвы, после чего формируют ложную оболочку доверительного круга и выманивают деньги.

Эксперт обратил внимание на распространение различных вариантов мошеннических атак и необходимость включать здравый смысл при разговоре с незнакомцами.

Ранее юрист Александр Хаминский рекомендовал во избежание взлома аккаунта в мессенджере Telegram заблокировать отправителя подозрительной картинки или ссылки, не открывая чат. По его словам, красивое изображение в сообщении обычно содержит в себе вредоносный файл или ссылку на его скачивание, которое происходит незаметно для пользователя.

"Московский патруль": в Москве мошенники убеждали жертв отнести деньги в криптоматы

Читайте также


безопасность
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика