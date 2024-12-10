Эксперт Горшков: мошенники начали использовать для обмана запись голоса начальства

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Мошенники начали использовать голоса коллег и руководства тех, кого пытаются обмануть. Об этом РИА Новости заявил зампред правления ВТБ Георгий Горшков.

Собеседник агентства напомнил, что почти о каждом гражданине РФ можно найти информацию в Сети, чем стараются пользоваться аферисты. По словам Горшкова, злоумышленники хорошо знают окружение и образ жертвы, после чего формируют ложную оболочку доверительного круга и выманивают деньги.

Эксперт обратил внимание на распространение различных вариантов мошеннических атак и необходимость включать здравый смысл при разговоре с незнакомцами.

Ранее юрист Александр Хаминский рекомендовал во избежание взлома аккаунта в мессенджере Telegram заблокировать отправителя подозрительной картинки или ссылки, не открывая чат. По его словам, красивое изображение в сообщении обычно содержит в себе вредоносный файл или ссылку на его скачивание, которое происходит незаметно для пользователя.