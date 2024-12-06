Телефонные мошенники начали размещать в сети предложения вакансий в крупных компаниях. Соискателям предлагают пройти краткий курс обучения, а для этого им нужно установить на мобильный телефон несколько приложений. Если человек соглашается, то его гаджет оказывается взломан.

При помощи такой схемы злоумышленники получают персональные данные человека. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.