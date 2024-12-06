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06 декабря, 07:30

Безопасность

Телефонные мошенники начали размещать в сети предложения вакансий в крупных компаниях

Телефонные мошенники начали размещать в сети предложения вакансий в крупных компаниях

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Телефонные мошенники начали размещать в сети предложения вакансий в крупных компаниях. Соискателям предлагают пройти краткий курс обучения, а для этого им нужно установить на мобильный телефон несколько приложений. Если человек соглашается, то его гаджет оказывается взломан.

При помощи такой схемы злоумышленники получают персональные данные человека. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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