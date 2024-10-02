Юрист Русяев: возвращение машины со штрафстоянки начинается со сбора документов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возвращение автомобиля со штрафстоянки начинается с установления местонахождения транспортного средства и сбора документов. Об этом News.ru заявил юрист Илья Русяев.

По словам эксперта, из документов понадобятся паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) или ПТС, а также действующий полис ОСАГО. Если владелец авто не может лично присутствовать при возврате машины, то можно оформить доверенность на представителя. Ее должен заверить нотариус. Кроме того, она должна содержать четкое указание на право получения автомобиля со штрафстоянки, уточнил Русяев.

Юрист отметил, что Госавтоинспекция выпишет постановление о назначении штрафа за совершенное правонарушение. Помимо этого, гражданину выдадут копию протокола об административном правонарушении и справку, являющуюся основанием для выдачи авто со штрафстоянки.

"Прибыв на штрафстоянку, тщательно осмотрите автомобиль на предмет возможных повреждений, полученных в процессе эвакуации или хранения. Закон предусматривает ответственность эвакуаторов и сотрудников штрафстоянки за сохранность ТС, любые повреждения нужно зафиксировать в акте приема-передачи. После осмотра автомобиля и подписания всех необходимых документов вы получаете право забрать свое транспортное средство", – резюмировал Русяев.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому автовладельцев могут заранее оповещать об эвакуации автомобиля. Водителям предлагается присылать СМС за 10 минут перед отправкой машины на штрафстоянку. По закону задержание транспортного средства прекращается, если причина устранена до начала эвакуации.