Юрист рассказал, как эвакуаторщики обманывают водителей

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Эвакуаторщики могут вымогать деньги у водителей, которые неаккуратно паркуют машину. Об этом заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил в интервью радио Sputnik.

Юрист объяснил, что в свободное от работы время водитель эвакуатора подъезжает к неправильно припаркованной машине, но не забирает ее, а звонит по оставленному номеру и предупреждает о риске эвакуации.

"То есть человек находится в магазине или в ресторане, ему звонят и говорят: "Твою машину начинает грузить эвакуатор". Он прибегает, видит рядом со своим автомобилем эвакуатор, быстро садится в машину и уезжает. Сразу после этого ему звонит тот сообщник и просит денег за информацию", – сказал эксперт.

По информации юриста, так автомобилист может потерять от двух до десяти тысяч рублей, в зависимости от стоимости машины. Подобные эвакуаторщики и их сообщники пользуются нежеланием людей забирать автомобиль со штрафстоянки.

Соловьев посоветовал правильно парковать транспорт, чтобы эвакуаторщики не смогли применить свою мошенническую схему.

Ранее юрист Сергей Радько предупредил, что автомобилисты, покупающие на обочине дорог рыбу, занесенную в Красную книгу России, могут столкнуться с уголовной ответственностью. За покупку запрещенной к продаже рыбы грозит ответственность по части 1 статьи 258.1 УК РФ, максимальное наказание по которой – лишение свободы на срок до четырех лет, а также штраф в размере до 1 миллиона рублей.

До этого сообщалось, что за вождение автомобиля после приема лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, начнут наказывать. В перечень соответствующих лекарств могут включить анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные, седативные средства и другие.

На "Госуслугах" станет доступно электронное урегулирование ОСАГО по европротоколу