Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 08:45

Новости

Собянин рассказал о благоустройстве жилых кварталов и скверов на востоке Москвы

Собянин рассказал о благоустройстве жилых кварталов и скверов на востоке Москвы

Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире

Новости часа: более 250 тыс человек получают реабилитационную помощь в Москве ежегодно

Новости часа: почти 20 млн туристов приняла Москва в этом году

Более 600 москвичей с инвалидностью нашли работу благодаря чемпионату "Абилимпикс"

Владимир Путин ознакомился с работой московской службы реабилитации

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 декабря

Новости часа: Собянин одобрил план строительства общественно-делового центра в Коммунарке

Путин и Собянин посетили центр реабилитации инвалидов им Л. И. Швецовой

Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии еще семи территорий

На востоке Москвы завершился очередной этап благоустройства. Итоги работы в своем личном блоге подвел Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в этом году в программу попали как жилые кварталы, так и площади и скверы. В частности, в порядок привели территорию у Красноярских прудов. Сами водоемы почистили, а береговые конструкции обновили. Также в районе Богородское преобразили несколько дворов. Там возвели новые детские площадки и высадили деревья.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствовидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика