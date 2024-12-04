Собянин рассказал о благоустройстве жилых кварталов и скверов на востоке Москвы

На востоке Москвы завершился очередной этап благоустройства. Итоги работы в своем личном блоге подвел Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в этом году в программу попали как жилые кварталы, так и площади и скверы. В частности, в порядок привели территорию у Красноярских прудов. Сами водоемы почистили, а береговые конструкции обновили. Также в районе Богородское преобразили несколько дворов. Там возвели новые детские площадки и высадили деревья.

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