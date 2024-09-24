Производитель банкоматов и зарядных станций стал резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичное предприятие АО "САГА Технологии", производящее банкоматы и зарядные станции, получило статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Теперь компания подпадает под значительные льготы и специальный налоговый режим, рассказал заммэра Максим Ликсутов.

По его словам, присвоение соответствующего статуса позволяет предприятиям внедрять самые современные разработки и реализовывать новые высокотехнологичные проекты.

"Например, за первое полугодие 2024-го частные инвестиции резидентов ОЭЗ составили около 30 миллиардов рублей, что почти на 10 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами стали производители микроэлектроники и фотоники", – цитируют Ликсутова на портале мэра и правительства столицы.

Компания "САГА Технологии" занимается выпуском банковского оборудования, высокотехнологичных аппаратов самообслуживания и техники для автоматизации производства. Например, один из ее продуктов – это банкоматы с функцией рециркуляции денег.

На сегодняшний день их можно встретить как в крупных торговых сетях, так и на парковках Москвы. Так, за первое полугодие текущего года предприятие передало заказчикам более пяти тысяч единиц этой продукции.

Кроме того, зарядные станции для электротранспорта, производимые компанией, работают не только в столице, но и других регионах.

Как отметила коммерческий директор фирмы Оксана Калашникова, запуск дополнительных линий позволит расширить производство и удовлетворить растущий спрос. Благодаря открытию цехов в ОЭЗ предприятие сможет увеличить штат, нарастить количество станков и финансировать разработки новых продуктов.

В "Технополисе "Москва" свою деятельность ведут более 200 компаний, свыше 100 из которых имеют статус резидента, рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"Благодаря статусу компании могут больше инвестировать в свои проекты, расширять и локализовать производства, наращивать выпуск продукции и увеличивать количество рабочих мест", – пояснил Гарбузов.

Тем временем уже десять производителей высокотехнологичных изделий получили статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" с начала 2024 года. Трое из них зарегистрированы на площадке "Руднево", где происходит формирование "ядра" беспилотной авиации страны, четыре – на площадке "Алабушево", в их числе оказалась крупная фармацевтическая компания.

Еще три компании стали резидентами на площадке "Печатники". Они работают над созданием устройств самообслуживания, источников бесперебойного питания и литийионных аккумуляторных батарей.

