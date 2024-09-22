Собянин: 10 высокотехнологичных компаний стали резидентами ОЭЗ "Технополис Москва" за год

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Десять производителей высокотехнологичных изделий получили статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва" с начала 2024 года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Три из них зарегистрированы на площадке "Руднево", где происходит формирование "ядра" беспилотной авиации страны. В настоящее время на этой площадке работают 25 высокотехнологичных компаний. При этом 9 из них обладают статусом резидента ОЭЗ. За счет данных предприятий в городе появилось более 2,1 тысячи рабочих мест.

Вместе с тем 4 компании получили статус резидента ОЭЗ на площадке "Алабушево". В их числе оказалась крупная фармацевтическая компания, которая занимается производством биотехнологических препаратов, применяющихся при лечения онкологических, генетических и редких заболеваний. Планируется, что завод для компании будет построен в начале 2027 года. На нем смогут работать свыше 1,1 тысячи человек.

Кроме того, 3 компании стали резидентами на площадке "Печатники". Они работают над созданием устройств самообслуживания, источников бесперебойного питания и литийионных аккумуляторных батарей. Последние из этих предприятий могут поспособствовать ускорению развития и внедрения электротранспорта в столице. Запуск производств запланирован на конец 2024 – начало 2025 года.

Мэр также напомнил, что на резидентов особой экономической зоны распространяются специальный налоговый режим и значительные льготы.

Между тем за первое полугодие 2024 года резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" смогли заработать около 73 миллиардов рублей. Это в 7,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, тогда выручка предприятий составила 9,5 миллиарда рублей.