Москва помогает производствам открывать новые промышленные площадки

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Москве ежегодно открывается 40–50 средних и крупных заводов, а также примерно 100 малых. Такая динамика возможна благодаря созданному в Москве "инвестиционному климату". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

В 2024 году сохраняется общая положительная динамика столичного промышленного сектора: компании открывают новые заводы, в том числе на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". На сегодняшний день больше 40 медицинских и фармацевтических предприятий работают в ОЭЗ. А это, в свою очередь, 3,2 тысячи рабочих мест и более 51 миллиарда рублей инвестиций в высокотехнологичные производства.

За первое полугодие три фармацевтических предприятия вошли в ОЭЗ с целью создать там крупные биотехнологические производства. Среди них – компания "Велфарм-М" и завод "Биокад", которые производят жизненно важные лекарства.

Московская особая экономическая зона привлекательна для потенциальных инвесторов современной инфраструктурой, транспортной доступностью, а также пакетом налоговых преференций. Например, производства на десять лет освобождают от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов.

Однако компании развиваются не только в ОЭЗ. Завод Rewatt, в котором производят зарядные станции для электротранспорта, также увеличил свою производственную площадку.

"Мы не просто расширили площадь, а заново пересмотрели подход к производству и создали новую площадку. Она позволит нам не только кратно увеличить выпуск продукции, но и в целом обеспечить развитие научно-технического потенциала завода", – отметил коммерческий директор Rewatt Артем Тихонов

Ранее Сергей Собянин рассказал о создании промышленной и городской инфраструктуры с помощью инвесторов. По словам мэра, в столице ввели в эксплуатацию 149 проектов на сумму 323 миллиарда рублей.