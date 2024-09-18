Собянин рассказал об итогах премии "Лучший промышленный дизайн России"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В 2023 году для поддержки развития отечественного промышленного дизайна была учреждена премия "Лучший промышленный дизайн России". В 2024 году ей присвоили статус национальной – и победителями премии стали 30 проектов, 21 из которых представляет Москву. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

"Современная промышленная продукция должна отличаться не только функциональностью и эргономичностью, но и быть эстетически привлекательной. Только так она сможет конкурировать на внутреннем и международном рынках", – подчеркнул мэр Москвы.

По словам Собянина, в этом году за премию боролись более тысячи участников почти из 50 субъектов Российской Федерации, в том числе из новых регионов. Получить премию можно было в одной из 13 категорий: "Дизайн транспортных средств", "Дизайн промышленного оборудования", "Дизайн медицинского оборудования", "Дизайн предметов обихода", "Городской дизайн", "Дизайн промышленных пространств", "Дизайн упаковки продуктов питания", "Дизайн упаковки лекарственных средств", "Дизайн товаров народного потребления", "Дизайн одежды", "Дизайн обуви", "Дизайн аксессуаров" и "Ювелирный дизайн".

Участники также могли получить награды в номинации "Народный выбор". По итогам голосования, в котором приняли участие более 500 тысяч человек, награды получили 13 проектов, 10 из которых были из Москвы. Лауреаты премии получили право размещать на своей продукции специальный знак качества.

Градоначальник также рассказал о некоторых интересных московских проектах, получивших премию. Например, компания "Парус электро" заняла первое место в категории "Городской дизайн" с проектом зарядной станции для электротранспорта со встроенным дисплеем, наглядно отображающим уровни заряда батареи электромобиля, а также доступные режимы питания.

Первое место в категории "Дизайн промышленного оборудования" второй год подряд получила компания "ЛАССАРД", которая представила лазерный станок для резки SMART XL, способный нарезать различные металлы, твердые сплавы, медь, керамику, резину, графит.

В категории "Дизайн упаковки продуктов питания" первое место занял производитель здоровых десертов "НУТТИС". Компания представила дизайн упаковки шоколадного батончика Nattys&Go с ореховой пастой без сахара.

В категории "Ювелирный дизайн" в рамках как экспертного, так и народного голосования победу одержала компания "Алиот" с дизайном платежного кольца "Эволюцеринг", которое может заменить банковскую, проездную, бонусную и пропускную карту.

Еще одним победителем народного голосования в категории "Дизайн промышленного оборудования" стал производитель промышленных роботизированных систем "Технорэд". Компания продемонстрировала на конкурсе робототехнический комплекс по паллетированию и укладке REDCARGO cobot, предназначенный для автоматизации процесса укладки готовой продукции.

По итогам народного голосования первое место в категории "Дизайн медицинского оборудования" заняла компания "Моторика", показавшая новый многофункциональный протез предплечья с микропроцессорным управлением Manifesto Hand.

Ранее Собянин рассказал, что с помощью инвесторов в столице создается промышленная и городская инфраструктура. Так, в городе появляются индустриальные парки, заводы и офисы. В частности, в "Рудневе" локализуются 20 компаний. Они работают над расширением выпуска медизделий, банкоматов, беспилотников, конденсаторов и прочей высокотехнологичной продукции.