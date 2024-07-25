Собянин: Центр беспилотных авиасистем МГТУ Баумана в "Рудневе" увеличится втрое

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Площадь Центра компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ имени Баумана в "Рудневе" будет расширена более чем в три раза, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По словам мэра, в 2024 году центр планируется оснастить новейшим учебным оборудованием. Речь идет в том числе о серверах для обучения нейронных сетей, 3D-принтерах, автоматическом установщике чип-компонентов и многом другом.



В центре появятся производственные помещения и лаборатории, а также откроется постоянная выставка. В экспозиции можно будет увидеть отечественные детали для беспилотных авиационных систем.



Расширение центра даст возможность для увеличения доли отечественных комплектующих в этой и близких отраслях промышленности, отметил глава города.

Между тем правительство Москвы создает наилучшие условия для развития предпринимательства и рождения новых стартапов. Собянин рассказал, что 45% заключенных в столице венчурных сделок в прошлом году прошли при участии города. Одним из наиболее эффективных инструментов поддержки стал Фонд развития венчурного инвестирования Москвы, который в следующем году отметит 20-летие.