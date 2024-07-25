Сергей Собянин рассказал, как город помогает развитию перспективных стартапов

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Правительство Москвы создает наилучшие условия для развития предпринимательства и рождения новых стартапов, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Мэр обратил внимание, что 45% заключенных в столице венчурных сделок в прошлом году прошли при участии города. Одним из наиболее эффективных инструментов поддержки стал Фонд развития венчурного инвестирования Москвы, который в следующем году отметит 20-летие. Его создали с целью помогать превращать перспективные идеи в работающий бизнес.

Собянин рассказал, что сперва Фонд участвовал в создании и развитии закрытых паевых инвестиционных фондов. С 2012 года, в связи с возросшей популярностью стартапов, он начал реализовывать программу выдачи льготных займов московским технологическим проектам.

Эта программа адресована бизнесам, находящимся на начальной стадии развития, зарегистрированным в столице и ранее получившим инвестиции от партнеров Фонда. За время действия программы ею воспользовалось более 100 компаний, объем вложений Фонда превысил миллиард рублей, а частных инвестиций – 3,5 миллиарда рублей. Поддержку получили технологические компании из сферы ИT, промышленности, медицины, зеленых технологий и многих других.



Мэр сообщил, что в этом году Фонд увеличил размер финансирования технологических компаний на начальной стадии до 50 миллионов рублей. Помимо этого, он запустил две новые программы.

Первая направлена на поддержку технологических проектов, находящихся на более поздних стадиях развития – этапах раннего роста и расширения. Фонд участвует в капитале или предоставляет конвертируемый заем в объеме до 300 миллионов рублей. Есть обязательное условие – наличие соинвесторов. Общая сумма раунда с учетом инвестиций партнеров может составить до миллиарда рублей и выше.

Вторая программа направлена на поддержку компаний, планирующих выход на IPO. Для них предусмотрено финансирование до 100 миллионов рублей на покрытие расходов для подготовки выхода на публичный рынок.

Мэр привел несколько технологических компаний, которые при поддержке Фонда выросли в успешные, прибыльные и востребованные бизнес-проекты.

Например, проект "Якласс". Это цифровой образовательный ресурс для генерирования, контроля и проверки школьных заданий, который входит в группу компаний "Учи.ру". В багаже "ЯКласс" уже 1,6 триллиона заданий школьной программы и 1,5 тысячи видеоуроков. На момент сделки с Фондом в 2015 году выручка компании составляла 8,4 миллиона рублей, а на выходе Фонда в 2019 году выросла в восемь раз.

Компания "Экзоатлет" разрабатывает и производит экзоскелеты, а также занимается созданием новых эффективных методик медицинской и социальной реабилитации пациентов с последствиями травмы спинного мозга, перенесенного инсульта, ДЦП и рассеянным склерозом. На входе в сделку у компании не было выручки, на выходе выручка составила 52,3 миллиона рублей, а к 2023 году увеличилась до 230,7 миллиона рублей.

ООО "Морской центр" специализируется на сопровождении инфраструктурных, логистических, энергетических и геологоразведочных проектов на морских акваториях, в прибрежных зонах и суше. На входе в сделку выручка компании составляла 6 миллионов рублей, на выходе возросла шестикратно, а к 2023 году перевалила за 300 миллионов рублей.

В заключение Собянин подчеркнул, что результат говорит сам за себя. По его словам, значительная часть компаний, поддержанных Фондом, успешно развиваются, выпускают технологическую продукцию, востребованную по всей стране, а также создают качественные рабочие места для московских специалистов.

В мае столичное правительство упростило порядок оказания финансовой поддержки венчурным инвесторам, которые вкладывают деньги в проекты предпринимателей. В последнее время город стал крупнейшим рынком венчурных инвестиций в РФ и одним из важных центров венчурного финансирования в Европе. Но в условиях санкций начинающие предприниматели потеряли доступ к зарубежным венчурным фондам.

В таких условиях стратегическую значимость показали российские бизнес-ангелы. В 2023 году на сделки с их участием в Москве пришлось 27,5% объема венчурных инвестиций в столице, что в 5,4 раза больше, чем в 2022-м. Всего в прошлом году на бизнес-ангелов пришлось свыше 42,6% всех трансакций.