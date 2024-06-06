06 июня, 12:49Мэр Москвы
Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" откроется уникальный центр компетенций
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Мэр Москвы Сергей Собянин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписали меморандум о создании первого в России Центра компетенций станкоинструментальной промышленности. Церемония прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, площадь постройки составит 19,5 тысячи "квадратов" и разместится в индустриальном парке "Руднево" – особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва".
В его состав войдут центры производственных систем, испытаний металлорежущего инструмента и оснастки, ЧПУ, экспертно-аналитический центр, конструкторское бюро, инженерный корпус и опытное производство, что позволит создать около 400 новых рабочих мест.
Инвестировать в проект собираются примерно 10,8 миллиарда рублей, а завершение всех строительных работ планируется в 2025 году.
Кроме того, стороны намерены осуществлять совместное развитие производства станкоинструментальной продукции для нужд московских производителей.
В 2023 году объем выручки московских предприятий станкостроительной отрасли вырос на 3,5% по сравнению с 2022 годом и составил 8,9 миллиарда рублей.
Накануне глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский также выступил на форуме, сказав, что в период с 2019 по 2023 год среднемесячная зарплата сотрудников обрабатывающих производств Москвы выросла на 50% и оказалась выше 110 тысяч рублей.
Он уточнил, что максимальный доход в московской промышленности имеют сотрудники фармацевтической и микроэлектронной отраслей.
Глава департамента промышленной политики столицы дал комментарий на ПМЭФ