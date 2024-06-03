Предприятия ОЭЗ "Технополис "Москва" инвестировали в свое развитие более 184 млрд рублей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Резиденты и компании – арендаторы особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" вложили в развитие высокотехнологичных производств свыше 184 миллиардов рублей и сформировали более 18 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"Компании разрабатывают и выпускают на территории особой экономической зоны инновационную продукцию в области микроэлектроники, фармацевтики, медицины, фотоники и других перспективных отраслей", – отметил он.

Рекордный рост по экономическим показателям показали производители товаров для здравоохранения, которые обеспечивают горожан и жителей других регионов РФ отечественными лекарствами, высокотехнологичным медицинским оборудованием и изделиями.

На сегодняшний день в ОЭЗ работают более 200 предприятий, из которых у свыше 100 есть статус резидента. По поручению Сергея Собянина город оказывает им поддержку.

Так, компания "ТЗМОИ" расширила ассортимент и стала выпускать новые модели паровых стерилизаторов со сниженным потреблением воды и с USB-разъемом. Разработчик микросхем "Дизайн-центр "Союз" создал образцы программируемой логической интегральной схемы, а компания "Академия-Т" производит препарат для людей с непереносимостью лактозы.

"Из 10 соглашений на поставку лекарств и медизделий семь предполагают строительство или модернизацию производств на площадках ОЭЗ. Так, в 2023 году в рамках таких контрактов заработал ряд производств", – добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он рассказал, что также заработали новые линии по производству медицинских изделий для стомированных больных.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что девять предприятий индустриального парка "Руднево" получили статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва". Мэр рассказал, что предприятия наладили выпуск лекарств, электронных составляющих для оборудований, банкоматов, беспилотников. В настоящее время в состав "Руднева" вошли 18 компаний, 15 из которых уже запустили производства.

