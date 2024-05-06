Производство высокотехнологичной продукции выросло почти в 2,7 раза в Москве

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Столичные производители высокотехнологичной продукции с января по март текущего года при поддержке Москвы увеличили объемы выпуска почти в 2,7 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он рассказал, что в столице свыше 100 предприятий изготавливают компьютерную и оптическую технику, закрывающую потребности рынка в высокотехнологичных устройствах, в том числе в коммуникационной аппаратуре, транзисторах, вычислительных машинах и радиолокационных приборах.

Отмечается, что московская продукция используется не только в городе, но и других регионах РФ, а также экспортируется. Среди основных направлений поставки – Белоруссия, Китай, Индия, Алжир, Узбекистан и Казахстан. Как указал заммэра, товары столичных производителей востребованы, конкурентноспособны и эффективны.

Так, московский разработчик и производитель сетевого оборудования "Инкарнет" в 2024 году завершил модернизацию цеха по выпуску корпусов электронных изделий. На предприятии обновили станки и саму производственную площадку. В цехе создают корпусы для электронных изделий, радиаторы для пассивного охлаждения электроники, монтируют внутренние и внешние крепежи. Продукция изготавливается из нержавеющей стали с добавками и пластиком. После обновления на участке увеличилась скорость и снизилась себестоимость производства корпусов, сократилась доля брака – теперь она составляет меньше 1%.

Кроме того, Зеленоградский нанотехнологический центр, который является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", создал свыше 50 стартовых высокотехнологичных предприятий. Так, в 2011 году он основал инвестиционный фонд для вывода на рынок инновационных бизнес-идей. Компания профинансировала предприятие по производству систем ориентации и навигации для БПЛА и роботов, выступила соучредителем первого российского производителя персональных 3D-принтеров.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, для развития отрасли микроэлектроники на базе ОЭЗ "Технополис "Москва" работает кластер фотоники и микроэлектроники, участниками которого уже стали 58 заводов, дизайн-центров и тестовых лабораторий. На них работают более 7,9 тысячи человек, сказал Овчинский и добавил, что кластеры позволяют участникам обмениваться опытом и технологиями, снижать издержки производства и наращивать конкурентоспособность российских предприятий.

Ранее Сергей Собянин рассказал, какие инновационные кластеры создадут в ТиНАО. С его слов, в поселении Щаповском около поселка Спортбазы формируют крупный строительный кластер, а недалеко от деревни Троицкое строятся несколько промышленных технопарков и предприятий пищевой промышленности. В результате в Москве появятся новые заводы по производству одежды, косметики, стройматериалов, автомобильных кемперов, пищевых продуктов и другой продукции.

