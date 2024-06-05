Овчинский: зарплата сотрудников обрабатывающих производств Москвы выросла на 50%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В период с 2019 по 2023 год среднемесячная зарплата сотрудников обрабатывающих производств Москвы выросла на 50% и оказалась выше 110 тысяч рублей. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Совместно с городом предприятия столичной индустрии уделяют особое внимание созданию комфортных условий труда и отдыха для сотрудников промышленности. Компании предлагают им социальный пакет, развитую производственную инфраструктуру, а также достойную заработную плату. С 2019 по 2023 год жалование московских промышленников обрабатывающих производств выросло на 50%", – рассказал он.

Представители пресс-службы департамента обратили внимание, что максимальный доход в московской промышленности имеют сотрудники фармацевтической и микроэлектронной отраслей.

В настоящий период в индустриальном секторе столицы работают 725 тысяч человек. При этом каждый девятый российский промышленник проживает в Москве. В столице действует более 4,2 тысячи предприятий, треть из которых являются высокотехнологичными.

В целях обеспечения кадровых потребностей предприятий Москва работает над повышением квалификации сотрудников. Так, с 2021 года в городе действует "Московская техническая школа". Данный образовательный проект был организован правительством Москвы для повышения профессионального уровня уже занятых в промышленности инженеров, которые работают с инновационными технологиями.

За период, прошедший с момента запуска, обучение прошли более 2,2 тысячи промышленников. На данный момент они могут выбрать любой из почти 160 курсов, а этот список продолжает расширяться.

В течение 2024 года "Московская техническая школа" планирует запустить два новых направления. Инженеры смогут пройти подготовку по курсам "Информационная безопасность" и "Цифровые двойники". Также для специалистов будут подготовлены вебинары, конференции, мастер-классы и прочие специальные мероприятия.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в России повысили зарплату людям, которые заняты в сферах курьерской доставки, производства, сырья и сельского хозяйства, строительства, а также транспорта и логистики. Об этом рассказал директор по продажам сервиса по поиску работы Роман Губанов. Он уточнил, что рост средних зарплатных предложений для новых специалистов объясняется сезонной занятостью и активизацией определенных сфер деятельности.