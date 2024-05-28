Эксперт Губанов рассказал, кому с 1 июня повысят зарплату

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 1 июня в России повысят зарплату людям, работающим в сферах курьерской доставки, производства, сырья и сельского хозяйства, строительства, а также транспорта и логистики. Об этом заявил директор по продажам сервиса по поиску работы Роман Губанов, сообщает Life.ru.

Эксперт отметил, что рост средних зарплатных предложений для новых специалистов в июне этого года связан с сезонной занятостью и активизацией определенных сфер деятельности. Так, за последний месяц новым сотрудникам в сегменте курьерской доставки стали предлагать на 13% больше, чем в марте 2024 года (79 643 рубля). Умеренные темпы роста в течение месяца также показывают средние зарплатные предложения в сферах производства, сырья и сельского хозяйства (+3%), строительства (+3%), транспорта и логистики (+3%), указал Губанов.

В начале года многие строительные компании также повысили зарплаты, что стало особенно заметно среди архитекторов. Гендиректор одной из ГК Виктор Лукин указал, что в их компании зарплаты архитекторов выросли примерно на 20%, в других подразделениях повышение составило в среднем 10–12% в зависимости от объема выполнения задач.

Он считает, что общий тренд на рынке труда, связанный с повышением зарплат, направлен на компенсацию инфляции. Стоимость услуг в строительных специальностях сейчас регулируется степенью загрузки, добавил Лукин.

В свою очередь, гендиректор интерьерной компании Сергей Шихов отметил, что в июне не прогнозируется существенное повышение зарплат. Однако на отдельных направлениях могут быть прибавки в зависимости от потребностей предприятия в конкретный период времени, объяснил он.

"Сегодня крупные работодатели просто обязаны реагировать на запросы потенциальных сотрудников и предлагать наиболее привлекательные условия труда, в том числе с учетом немонетарных стимулов. Не последнюю роль в этом играет существенный дефицит кадров", – заключил Шихов.

Согласно данным результатов опроса одного из исследовательских центров, каждый пятый опрошенный самозанятый или ИП уверен в уменьшении доходов из-за приближающегося сезона отпусков. При этом треть (33%) микропредприятий не прогнозируют отрицательную динамику, сообщает "Газета.ру".

По мнению респондентов, риск снижения доходов связан с множеством факторов. Главным (28%) респонденты назвали падение спроса на товары и услуги, большое количество отпусков (25%) и сезонные колебания (23%). В числе других факторов россияне указали отсутствие нужды в их товарах или услугах летом (22%). Также большинство опрошенных не намерены менять свои бизнес-стратегии из-за рисков снижения доходов – о желании подготовить бизнес к спаду высказались лишь 19% респондентов.

Помимо этого, наиболее вероятными стратегиями для избежания падения дохода предприниматели назвали сокращение издержек (32%) и расширение ассортимента (23%). Реже всего они готовы прибегать к увеличению цен на товары и услуги (менее 4%).

Каждый второй предприниматель (55%) считает, что подушка безопасности – это спасение в борьбе со снижением доходов. Треть респондентов уже собрали необходимую сумму на лето, а 20% собирают или планируют это сделать. Для нивелирования риска снижения доходов 50% предпринимателей отложили или продолжают сбор от 100 до 200 тысяч рублей. При этом каждый пятый (20%) хотел бы накопить свыше 200 тысяч рублей.

В материале указано, что треть самозанятых рассматривают сезонные подработки как альтернативу финансовым накоплениям. Наиболее подходящими профессиями для летних подработок внештатные работники назвали официанта (42%), таксиста (17%) и продавца-консультанта (14%).

В свою очередь, юрист и эксперт Анна Чеботарева прокомментировала, что при поиске подработки летом нужно внимательно отнестись к нее оформлению. Если у человека оформлена самозанятость, то ему нужно следить за размером годового дохода, если ИП на "упрощенке", то не рекомендуется переходить на самозанятость из-за летней подработки, указала юрист и объяснила, что из-за перехода придется снять с учета онлайн-кассу, заплатить налог по УСН, подать уведомление, а в следующем году подать декларацию по УСН.

Ранее Владимир Путин заявил, что доходы граждан увеличивались постепенными и приемлемыми темпами за период работы прошлого состава кабмина РФ. По его словам, государство обеспечило достойный рост доходов россиян.